Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

События в Беларуси обсудили сегодня в ходе телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис", - цитирует ТАСС Зайберта.