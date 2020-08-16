Переболевший COVID житель Гонконга снова заразился в Европе

Житель Гонконга, переболевший COVID-19 четыре месяца назад, вновь заразился коронавирусом нового типа во время поездки в Европу. Как сообщила во вторник радиостанция RTHK, медицинские круги начали расследование этого случая.

По мнению микробиолога Юэн Квок-юна из Университета Гонконга, у 33-летнего мужчины во второй раз оказался "довольно высокий уровень вирусной нагрузки".

Ученый не исключил, что пациент вновь подвергся заражению во время недавней поездки в Испанию, где вирус мог мутировать, а слабая иммунная система дала сбой и не справилась с инфекцией, не обеспечив продолжительную выработку антител. При этом во время повторного тестирования у пациента не наблюдались симптомы заболевания.