В соответствии с инициативой президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство труда и социальной защиты населения, Центробанк и Ассоциация банков Азербайджана в рамках сотрудничества продолжают мероприятия по банковской поддержке участников программы самозанятости, сообщили haqqi.az в пресс-службе Минтруда.

В этом году свыше 250 участников программы получили от банков товары и материалы для организации малого бизнеса в выбранных ими сферах. К программе поддержки присоединился 21 банк.

В целом же, в рамках сотрудничества в текущем году по стране планируется предоставить активы 1000 участникам программы, которые успешно прошли обучение и защитили свои бизнес-планы.