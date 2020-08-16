В Армении протестуют против эксплуатации золотого рудника
Около 200 жителей армянского села Гегамасар перекрыли междугороднюю трассу вблизи города Варденис (180 км от Еревана) в знак протеста против эксплуатации золоторудного месторождения "Сотк", сообщает ТАСС со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно информации, участники акции протеста заявили, что из-за взрывных работ на месторождении образуются облака пыли, которая содержит химические элементы, загрязняющие питьевую воду в близлежащих селах.
Отмечается, что в настоящий момент дорога из Еревана в Варденис перекрыта.
Золоторудное месторождение "Сотк" - самое крупное в Армении. Добычей золота занимается компания с российским капиталом GeoProMining, которая является одним из крупных налогоплательщиков в стране.