Что пообещали синоптики на завтра
Завтра, 19 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Прогнозируется северо-восточный ветер, который днем перейдет в юго-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 21-23, днем 28-31, в Баку ночью 19-21, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-75%, днем 35-40%.
На пляжах Апшерона будет преобладать северо-восточный ветер, который днем перейдет в юго-восточный. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.
В районах Азербайджана 19 августа в основном без осадков, однако к вечеру в некоторых горных территориях ожидаются грозы, переменные осадки, возможен град. Утром в горах туман. Ветер восточный, местами усиливающийся.
Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 28-33, в горах ночью 7-12, днем 14-17 градусов тепла.