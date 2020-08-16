В Алтайском крае РФ за получение крупной взятки задержан врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Барнаула, сообщает Росбалт.

По версии Следственного комитета РФ, высокопоставленный сотрудник полиции в минувшее воскресенье через посредника получил взятку в 250 тысяч рублей от местного предпринимателя за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности и возврат изъятого у него имущества.

Подозреваемый задержан, вскоре ему будет предъявлено обвинение. Следователь будет ходатайствовать об аресте правоохранителя.