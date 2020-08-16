В африканской стране военные подняли мятеж
Находящиеся в пригороде столицы Мали Бамако армейские части взбунтовались. Об этом сообщило Reuters по ссылкой на военные источники.
"Начался мятеж, военные взялись за оружие", - приводит оно слова своего армейского собеседника. Поступает информация об обстреле армейской базы Кати в пригороде Бамако.
В свою очередь, посольство Норвегии в Мали подтвердило, что армейские части, находящиеся в пригороде столицы страны Бамако подняли мятеж.
Антиправительственная оппозиция Мали призвала начать со вторника широкие протестные акции. Одно из ее требований - немедленная отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.