Новое дело против Петра Порошенко

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего генерального прокурора Юрия Луценко заведено уголовное дело со стороны Госбюро расследований за незаконное лишение гражданства экс-депутата Верховной рады Андрея Артеменко, передает РИА Новости.

"Лишение Андрея Артеменко гражданства, запрет его въезда на территорию Украины и блокирование возможности представлять интересы украинского народа – это не просто нарушение статьи 25 конституции Украины. Это один из способов борьбы с политическими оппонентами, ставший уже системой. Такие действия были совершены как в отношении Андрея Артеменко, так и в отношении Михаила Саакашвили, Александра Боровика и др. Этим действиям, совершенным организованной группой, начали давать оценку – ГБР открыло производство", – сообщил во вторник адвокат бывшего депутата Виталий Сердюк.

Госбюро расследований возбудило дело по факту незаконного лишения гражданства Артеменко 11 августа. Отмечается, что лишение гражданства было совершено организованной группой под руководством пятого президента Украины Петра Порошенко, одним из исполнителей также был бывший генпрокурор Юрий Луценко.