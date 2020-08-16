Суд не нашел доказательств причастности Сирии и «Хезболлах» к убийству экс-премьера Ливана

Спецтрибунал по Ливану не нашел доказательств причастности руководства шиитской организации "Хезболлах" и сирийского правительства к убийству бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири. Об этом заявила сегодня судья Джанет Носворси, зачитывая приговор.

"По мнению суда, Сирия и "Хезболлах" могли иметь мотивы для убийства Харири и его политических союзников, - отметила она. - Однако суд не располагает доказательствами того, что руководство "Хезболлах" было каким бы то ни было образом причастно к убийству Харири. Нет доказательств и того, что в инцидент было вовлечено сирийское правительство", сообщает ТАСС.

Сообщается также, что специальный трибунал не смог установить личность смертника, который привел в действие бомбу, убившую Харири.

Ожидается, что в ходе оглашения решения инстанция заявит о виновности или невинности четырех человек, проходящих основными подозреваемыми по делу.

Рафик Харири погиб в результате взрыва заминированного грузовика в Бейруте 14 февраля 2005 года. Вместе с ним погибли еще 22 человека, 226 получили ранения. В организации теракта тогда обвинили и Сирию, и "Хезболлах".

СТЛ был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН для привлечения к судебной ответственности лиц, причастных к теракту в Бейруте. Подозреваемыми по основному делу проходят четыре человека, связанные с шиитской партией "Хезболлах". Никто из них не был задержан и не сдался суду добровольно, поэтому судебный процесс над ними проходит заочно. Интересы ливанцев представляют назначенные самим трибуналом адвокаты.