Chenot Palace Gabala - уникальный оздоровительный комплекс, находящийся в тихом и уютном уголке Азербайджана - Габале, на берегу озера Нохур, - готов вновь начать принимать всех желающих оздоровить свой организм и укрепить иммунитет.

Метод Шено является уникальным способом поддержания здоровья людей, нуждающихся в отдыхе от ежедневного стресса, перенагрузки, снижения работоспособности. Биоэнергетический анализ покажет, насколько соответствует возраст ваших внутренних органов вашему действительному возрасту, а также выявит уровень стресса. Именно по этим данным врачами будут установлены все нюансы, связанные с процедурами гидроароматерапии и энергетических массажей по меридианам, которые являются основой всех программ по Методу Шено.

Данный метод нацелен на то, чтобы деликатно и наиболее продуктивно привести клетки вашего организма к регенерации, что является неотъемлемой частью процесса омолаживания и оздоровления организма в целом.

В комплексе Chenot Palace Gabala всегда очень скрупулезно относятся к чистоте и дезинфицированию как помещений, так и всех аппаратов, тщательно прослеживая за стерильностью и аккуратностью работы врачей и всего персонала, заботящегося о вашем комфортном времяпрепровождении.

По словам пиар-директора Chenot Palace Gabala Захры Бадалбейли, во время всемирной пандемии процедуры дезинфицирования по всей территории комплекса усилены и соблюдены в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана, а также в соответствии с предписаниями Sahman. Периодически проводятся меры по дезинфекции номеров, медицинского департамента и всей территории комплекса. Во всех общественных уголках установлены таблицы правил соблюдения безопасности и дезинфицирующие средства для рук. Соблюдается дистанция и при регистрации, и в ресторанной части комплекса. Весь персонал еженедельно проходит тренинги в связи с данными правилами.