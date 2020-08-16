Глава Xiaomi высказался о создании прозрачного смартфона

Xiaomi не планирует выпускать смартфон с прозрачным корпусом. Об этом руководитель компании Лэй Цзюнь высказался в своем аккаунте в Weibo, сообщает издание MyDrivers.

Отвечая на вопросы подписчиков, предприниматель заметил, что на данный момент создать подобный девайс сложно. Однако Цзюнь подчеркнул, что в линейке смартфонов Xiaomi есть устройства с прозрачной крышкой, через которую можно наблюдать комплектующие гаджета. В частности, глава компании посоветовал пользователям присмотреться к флагманскому смартфону Xiaomi Mi 10 Ultra, имеющему подобную заднюю панель.

Журналисты заметили, что выпуск смартфона с прозрачным экраном в ближайшее время маловероятен, так как за дисплеем в телефонах скрыты основные компоненты аппарата. При этом выпустить телевизор с прозрачной матрицей возможно в случае, если перенести его внутренние детали в подставку под девайс.