Адвокаты устроили скандал на суде по делу Ефремова

Александр Добровинский, адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с Михаилом Ефремовым, устроил в суде словесную перепалку с защитником актера Эльманом Пашаевым, пишет "Комсомольская правда".

Отмечается, что Пашаев попросил суд прослушать запись своего телефонного разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова, Валерием. Защитник потерпевших выступил против, по его словам, возможен монтаж. Юристы начали спорить.

"Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!" — потребовал Добровинский. На что сразу последовал ответ Пашаева: "Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!"

Сегодня Пресненский суд Москвы продолжил рассмотрение дела о смертельном ДТП.