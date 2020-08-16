Прокуратура о гибели рабочего на стройке

Сегодня в 14:00 в прокуратуру Апшеронского района поступила информация о том, что на стройке многоэтажного дома насмерть разбился рабочий.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре района, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тело погибшего.

Согласно первичным данным, 28-летний Савалан Гусейнов, выполнявший облицовочные работы в многоэтажном доме, строящемся компанией Diadem в жилом массиве «Станция Сумгаит», упал с 7-го этажа и разбился насмерть.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.