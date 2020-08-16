Путин заявил Меркель и Макрону о недопустимости вмешательства в дела Беларуси

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Беларуси в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Сегодня же по инициативе Парижа состоялся телефонный разговор президентов РФ и Франции - Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство, - говорится в сообщении. - С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем".

Путин также обсудил с Макроном кризис в Ливии: "Продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса", - говорится в сообщении.