В Главном таможенном управлении Баку была проведена встреча с предпринимателями, занимающимися импортом лекарств и пищевых добавок. На встрече принимали участие начальник Главного таможенного управления Баку Кянан Мамедов, начальник Главного таможенного управления на воздушном транспорте Бахруз Гулиев, начальник Главного управления по аудиту и управлению рисками Фарид Алиев и предприниматели.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, встреча была проведена с целью обсуждения проблем, возникающих при импорте лекарств и пищевых добавок, а также их оперативного решения.

Выступившие на встрече представители Госкомтаможни выразили особую благодарность предпринимателям за эффективную деятельность в мероприятиях по борьбе с пандемией. Затем участникам встречи подробно объяснили методологию таможенной оценки при импорте лекарств и пищевых добавок, а также методы применения законодательства в этом направлении.

При таможенном оформлении предпринимателям рекомендовали исходить из цен, представленных Тарифным советом и не допускать резкого отличия таможенной цены от реальных рыночных цен.

В продолжение встречи были даны подробные ответы на вопросы, интересующие предпринимателей.