В Германии одного из руководителей ПКК отправили в тюрьму

Высший земельный суд в немецком городе Кобленце приговорил к двум с половиной годам заключения одного из руководителей террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).

Как сообщает Deutsche Welle, гражданин Турции, постоянно проживающий в федеральной земле Гессен, осужден за членство в террористической группировке за рубежом, заявил председательствующий судья.

Судебная коллегия пришла к выводу, что 60-летний обвиняемый в 2018 году возглавил региональное отделение ПКК, которое занимает гораздо большую территорию, чем земля Гессен. По данным следствия, осужденный организовывал пропагандистские кампании и сбор средств в пользу этой партии.

Сам подсудимый на процессе утверждал, что его действия в поддержку курдов были исключительно законными.

В Германии, в других странах ЕС и США ПКК признана террористической организацией.