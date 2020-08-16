В Германии одного из руководителей ПКК отправили в тюрьму
Высший земельный суд в немецком городе Кобленце приговорил к двум с половиной годам заключения одного из руководителей террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).
Как сообщает Deutsche Welle, гражданин Турции, постоянно проживающий в федеральной земле Гессен, осужден за членство в террористической группировке за рубежом, заявил председательствующий судья.
Судебная коллегия пришла к выводу, что 60-летний обвиняемый в 2018 году возглавил региональное отделение ПКК, которое занимает гораздо большую территорию, чем земля Гессен. По данным следствия, осужденный организовывал пропагандистские кампании и сбор средств в пользу этой партии.
Сам подсудимый на процессе утверждал, что его действия в поддержку курдов были исключительно законными.
В Германии, в других странах ЕС и США ПКК признана террористической организацией.