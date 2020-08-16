Генерал-полковник Эльчин Гулиев о выдвижении азербайджанских постов на границе с Арменией

Как сообщает haqqin.az, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Вскоре после передачи охраны азербайджано-армянской государственной границы на территории Газахского и Агстафинского районов Государственной пограничной службе, на линии соприкосновения с Арменией для пограничников были построены и введены в эксплуатацию 89 отвечающих самым современным стандартам пограничных пунктов, четыре комплекса воинских частей. Работы в одной воинской части и трех пограничных пунктах находятся на стадии завершения.

По его словам, в целях создания благоприятных условий службы для отражения возможных провокаций противника, организации безопасного несения службы, получения преимущества на всей линии фронта, на служебных территориях были осуществлены комплексные меры, продолжаются мероприятия в направлении повышения боеспособности пограничных пунктов, оснащения пограничников самым современным оружием, приборами обнаружения и другими техническими средствами, а также усовершенствования инженерного обеспечения.

«Среди этих мер следует особо отметить строительство на всей служебной территории дорог, ведущих к боевым постам и между ними, а также установку защитных заграждений вдоль дорог с целью обеспечения безопасности, обеспечение всех пограничных боевых пунктов специальными средствами радиосвязи, модернизацию системы линейной связи, установку на пограничных боевых постах сотен камер видеонаблюдения и солнечных панелей.

Провокации вооруженных подразделений Армении в приграничной зоне, их неоднократные попытки выдвинуть свои боевые позиции в сторону нашей государственной границы были решительно пресечены.

В результате ответных мер многие наши позиции на расстоянии до 2000 м от линии госграницы были выдвинуты на 1500 – 1700 м, что дало возможность повысить безопасность близлежащих населенных пунктов и магистральных путей, а также личного состава, создать новые пограничные боевые пункты в стратегически выгодных направлениях. В то же время были расширены возможности для контроля за населенными пунктами противника, его магистральными путями и объектами стратегического назначения», - сказал Эльчин Гулиев.

Начальник службы отметил, что на все провокации коварного противника, который не воздержался от применения оружия против безоружных азербайджанских пограничников, выполнявших инженерные работы, наши пограничники дали достойный ответ, огневые точки армянской стороны были подавлены, военнослужащие уничтожены, враг понес в 5-6 раз больше потерь.

«Взятие под охрану Государственной пограничной службой участка государственной границы с Арменией на территориях Газахского и Агстафинского районов является показателем высокого доверия Верховного главнокомандующего азербайджанским пограничникам, обеспечения целостности государственных границ и продолжением победного марша, начавшегося с Лелетепе.

Наши вооруженные силы решительно пресекли провокации, которые 12 июля совершили вооруженные силы Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, героизм наших солдат и офицеров вынудил коварного противника отступить, неся потери.