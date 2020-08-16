Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, сразу после распространения новости, при помощи общественности поступила оперативная информация. В результате проведенных оперативно-розыскных мер была установлена их личность, и они были задержаны. Нарушителями оказались граждане Грузии Расим Мехтиев (1974 г.р.) и Айнур Ахмедова (1979 г.р.), которые занимались незаконным оборотом наркотических средств на территории Азербайджана.

Так, 16 февраля от имени Айбениз Ахмедовой посредством компании Azerexpresspost была отправлена почтовая посылка из Азербайджана в Чехию. В посылке были задекларированы очки и две пары обуви. При проходе посылки в Бакинском карго-терминале Международного аэропорта Гейдар Алиев на рентгеновском аппарате появились подозрительные элементы.

В ходе дополнительной проверки с привлечением кинологической службы в обуви были обнаружены тщательно спрятанные 4 свертка, в которых находилось 91,743 грамма героина.

Следствие установило, что данную посылку с наркотиками отправила не Айбениз Ахмедова, а неизвестные следствию лица. Несмотря на все необходимые оперативно-следственные мероприятия, проведенные на первом этапе следствия, установить личность отправителей посылки не удалось.

После распространения в СМИ фото и видеокадров с нарушителями, были установлены их личности. В отношении Расима Мехтиева и Айнур Ахмедовой были выдвинуты обвинения по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК Азербайджана. Решением Ясамальского районного суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

По факту продолжается расследование. Государственный таможенный комитет благодарит общественность за оказанную поддержку.