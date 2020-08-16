Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским « Карабах ом» и «Силексом» из Северной Македонии.

Это будет первая официальная футбольная игра в Азербайджане спустя более чем пять месяцев. По предписанию УЕФА, на данный момент матчи еврокубков проходят без зрителей. Помимо этого, все квалификационные раунды еврокубков, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов, будут состоять из одного матча.

Победитель сегодняшней встречи «Карабах» - «Силекс» во 2-м квалификационном раунде примет 25 или 26 августа сильнейшего в паре «Шериф» (Молдова) – «Фола» (Люксембург). Ну а проигравший отправится во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы, матчи которого состоятся 17 сентября, а жеребьевка – 31 августа.