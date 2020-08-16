ВОЗ: коронавирус теперь распространяют молодые люди

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в августе выросла доля людей в возрасте 20-40 лет среди всех заразившихся COVID-19 в мире.

Региональный директор ВОЗ по Западной части Тихого океана Такеси Каваи заявил, что «эпидемия изменяется: за распространением вируса все чаще стоят люди в возрасте 20-40 лет», пишет «Коммерсант».

«Многие из них даже не подозревают, что заражены: симптомы у них слабые, если они вообще есть»,— предупредил Каваи, добавив, что это приводит к тому, что они, сами не осознавая этого, передают вирус другим людям.

Эксперт отметил, что такая ситуация создает повышенный риск для самых уязвимых слоев населения: пожилых людей, часто болеющих, инвалидов, людей, проживающих в бедных или густонаселенных районах.