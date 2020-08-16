COVID-19 в США: 35 тысяч зараженных и 445 умерших за сутки

Свыше 35 тысяч случаев инфицирования COVID-19 зафиксировали в США за прошедшие сутки, скончались 445 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние 24 часа выявлены 35 112 заболевших. Сутками ранее сообщалось о 42 048 случаях и 571 летальном исходе.

По последним данным университета, общее число случаев инфицирования коронавирусом в США составляет 5 444 115, скончались в общей сложности 170 559 человек.