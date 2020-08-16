Ким Чен Ын созывает срочный пленум по секретному вопросу

Внеочередной пленум ЦК Трудовой партии Кореи соберется в Пхеньяне в среду для обсуждения неназванного «важнейшего» вопроса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на северокорейские СМИ.

В пхеньянском сообщении говорится о том, что пленум в среду «обсудит и примет решение чрезвычайной важности для развития Корейской революции и усиления боевой силы Партии».

«Коммерсант» пишет, что эксперты пока не пытаются разгадать загадку, перечисляя лишь то, что столь спешно собираемый пленум ЦК правящей партии может означать. Возможно, «важнейшим» окажется кадровый вопрос, к примеру, расширение и без того огромных полномочий сестры нынешнего лидера Ким Ё Чен. Пленум может касаться принятия каких-то важных решений в области ядерной и/или ракетной программы в КНДР или быть связан с пандемией COVID-19, которой в Северной Корее официально нет.