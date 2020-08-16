В Афганистане ликвидировали "верховного судью" ИГИЛ
Силовики Афганистана ликвидировали "верховного судью" террористической группировки ИГИЛ в регионе, передает телеканал TOLO News со ссылкой на Национальный директорат безопасности.
"Абдулла Оракзай был исполнителем атаки на тюрьму в провинции Нангархар 2 августа", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ликвидированный главарь из так называемого отделения ИГ* в Хорасане был также причастен к выпуску указов, включающих "обезглавливание мирных жителей и насильственные браки с боевиками".
В результате атаки на тюрьму в Нангархаре в начале августа погибли 29 человек и 50 получили ранения. Ответственность за нападение взяли боевики ИГИЛ.