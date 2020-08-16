ВОЗ: необходима повсеместная вакцинация против гриппа

Повсеместная вакцинация против гриппа в этом году поможет снизить нагрузку на больницы и упростить борьбу с COVID-19, заявил старший советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлворд, передает ТАСС.

"Когда в большинстве стран мира вы спрашиваете представителей больниц, как им удалось увеличить количество коек для экстренного размещения зараженных коронавирусом, они в большинстве случаев отвечают, что задействовали ресурсы, подготовленные для борьбы с гриппом... Поэтому важно усилить вакцинацию от гриппа, поскольку в этом году нам нужны эти ресурсы, чтобы бороться с COVID-19", - отметил Эйлворд.

В ВОЗ также считают, что необходимо продолжать делать тесты на наличие вируса гриппа. "Нужно продолжать тестирование на грипп по всему миру наряду с тестами на наличие коронавируса", - подчеркнула эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.