В Израиле вспышка COVID среди китайских рабочих

Локальная вспышка коронавируса произошла среди китайских рабочих в израильском городе Петах-Тиква вблизи Тель-Авива. Об этом сообщило посольство КНР в Израиле.

По его данным, минздрав Израиля распорядился провести тестирование в поселении китайских рабочих, расположенном в этом населенном пункте. "В настоящее время коронавирусная инфекция выявлена у 90 человек, во всех случаях болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме", - цитирует ТАСС сообщение китайской дипмиссии.

Китайские рабочие с положительным результатом теста на COVID-19 были направлены на карантин или в больницы для прохождения лечения. Граждане КНР с отрицательным тестом должны пройти повторное исследование после самоизоляции по месту жительства, чтобы избежать расширения масштабов распространения инфекции.