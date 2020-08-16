Лукашенко: «Мы привели в полную боевую готовность войска на западной границе»

Беларусь развернула боевые подразделения своей армии на западной границе и привела их в полную боевую готовность, заявил президент Александр Лукашенко сегодня на совещании с членами Совета безопасности страны, передает БЕЛТА.

"Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления", - заявил белорусский лидер.

"Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава Богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что внешняя компонента вынуждает учитывать обстановку и действовать соответствующим образом: "То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении".