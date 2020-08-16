Президент США Дональд Трамп хочет обсудить с Россией ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после прошедших там президентских выборов. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Белом доме, передает РИА Новости.

«Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими», — сообщил американский лидер.

Он также подчеркнул, что в Белоруссии, по всей видимости, «не слишком много демократии». При этом, по словам Трампа, проходящие в республике акции протеста выглядят мирными.