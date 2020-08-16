Азербайджанские пограничники, которых знает весь мир фото
Сегодня в Азербайджане отмечается День пограничника, который берет начало с 18 августа 1919 года. Среди тех, кто служит в Государственной пограничной службе Азербайджана, немало спортсменов и представителей спортивной общественности, которые прославляли и прославляют нашу страну на мировых аренах.
Когда говорим о спортсменах-пограничниках, первым на ум приходит призер Олимпиады, 3-кратный чемпион мира и Европы, победитель Европейских игр-2019 и Исламиады-2017 Гаджи Алиев. 29-летний борец вольного стиля служит в звании старшего лейтенанта.
Немалая часть успехов азербайджанской вольной борьбы связана с именем знаменитого тренера Фирдовси Умудова – полковника-лейтенанта Госпогранслужбы. Будучи спортсменом, Фирдовси Умудов не раз становился чемпионом Азербайджана, призером чемпионата Европы, обладателем Кубка мира и призером мирового первенства. Став главным тренером сборной Азербайджана, он трижды признавался лучшим тренером страны, а в 2012 году был назван лучшим тренером мира.
Сейчас Умудов занимает пост вице-президента Федерации борьбы Азербайджана. 43-летний специалист также является заместителем начальника Спортивного олимпийского центра «Серхедчи». Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева заслуженный тренер Азербайджана награжден орденом «Шохрет», медалью «Терегги» и почетным дипломом.
Нельзя не отметить также борцов Джабраила Гасанова и Расула Чунаева. 30-летний вольник Гасанов является старшим лейтенантом. Он неоднократно становился призером Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Классик Чунаев также служит в звании старшего лейтенанта. 29-летний спортсмен становился чемпионом мира и победителем Европейских игр-2015 в Баку. В его активе медали Олимпийских игр и чемпионатов Европы.
Больших успехов добились и пограничники-дзюдоисты. Достаточно отметить Рустама Оруджева, Ниджата Шихализаде, Ильгара Мушкиева.
28-летний Оруджев был призером Олимпиады, становился чемпионом Европы. Шихализаде выигрывал Исламиаду, а также медали чемпионатов мира и Европы. 31-летний дзюдоист по званию является капитаном. А старший лейтенант Мушкиев за время своей карьеры становился призером чемпионатов мира и Европы.
Из других видов спорта стоит выделить заслуженного тренера по кикбоксингу Фуада Зейналова, каратистку Фариду Абыеву, а также пловчиху, участницу Олимпиады Фатиму Алкеремову.