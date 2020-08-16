Сегодня в Азербайджане отмечается День пограничника, который берет начало с 18 августа 1919 года. Среди тех, кто служит в Государственной пограничной службе Азербайджана, немало спортсменов и представителей спортивной общественности, которые прославляли и прославляют нашу страну на мировых аренах.

Когда говорим о спортсменах-пограничниках, первым на ум приходит призер Олимпиады, 3-кратный чемпион мира и Европы, победитель Европейских игр-2019 и Исламиады-2017 Гаджи Алиев. 29-летний борец вольного стиля служит в звании старшего лейтенанта.

Немалая часть успехов азербайджанской вольной борьбы связана с именем знаменитого тренера Фирдовси Умудова – полковника-лейтенанта Госпогранслужбы. Будучи спортсменом, Фирдовси Умудов не раз становился чемпионом Азербайджана, призером чемпионата Европы, обладателем Кубка мира и призером мирового первенства. Став главным тренером сборной Азербайджана, он трижды признавался лучшим тренером страны, а в 2012 году был назван лучшим тренером мира.

Сейчас Умудов занимает пост вице-президента Федерации борьбы Азербайджана. 43-летний специалист также является заместителем начальника Спортивного олимпийского центра «Серхедчи». Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева заслуженный тренер Азербайджана награжден орденом «Шохрет», медалью «Терегги» и почетным дипломом.