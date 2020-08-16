Редакция haqqin.az 20:01

Инцидент, связанный с тем, что Грузия послужила транзитным пунктом для поставок оружия в Армению в ходе «июльской войны», благодаря мудрости руководства двух стран можно считать исчерпанным. Глубоко продуманная и взвешенная позиция президента Ильхама Алиева в связи с упомянутым выше инцидентом по поводу «оружейного транзита», разочаровала тех, кто ожидал глубокого охлаждения отношений между Баку и Тбилиси. Не вышло внести раскол в традиционно вековые, братские и дружественные отношения между двумя странами, их руководители оказались выше сиюминутных эмоций и интересов и доказали, что умеют видеть, где стратегия, а где – недоразумение, перманентно происходящие даже между самыми добрыми соседями.

Истинным признанием братского отношения, высокой оценкой, которую Баку дал оперативным действиям Тбилиси по урегулированию случившегося – на днях грузинские власти решительно пресекли попытку прохождения через территорию страны еще одного каравана с оружием для Армении, - руководство двух стран послало однозначный сигнал остальному миру. Хотя именно благодаря принципиальной позиции президента Ильхама Алиева, поднявшего проблему транзитной поставки оружия до межгосударственного уровня, удалось исключить все угрозы, нависшие над перспективой стратегического сотрудничества двух братских стран. А стратегическое партнерство двух стран подтверждается цифрами и реалиями. Ведь до конца года весь Евразийский регион находится в ожидании реализации Южного газового коридора. К тому же азербайджанские компании являются наиболее крупными налогоплательщиками в Грузии. В самое ближайшее время азербайджанские компании планируют претворить в жизнь новые крупные проекты по еще большему развитию экономического сотрудничества. Азербайджан в первом полугодии 2020 года стал 3-м по объемам торговым партнером Грузии, уступив лишь Китаю и России. Азербайджан является одним из самых серьезных инвесторов в грузинскую экономику. SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) — это самый крупный налогоплательщик грузинской казны, она обладает серьезными активами в Грузии, как минимум, газораспределительными сетями, инфраструктурными объектами. Через терминал в Кулеви проходит около 2 млн тонн нефти в год, транзитный потенциал Грузии обеспечивается в значительной степени Азербайджаном, речь идет как об энергетическом, так и транспортном взаимодействии, ежегодно через территорию Грузии проходят тысячи контейнеров.

Стратегическая глубина партнерства двух стран столь велика, что сегодня возникновение трещин в нем невозможно представить даже гипотетически – ведь в результате серьезный ущерб понесет не только бюджет Грузии и экономика страны, но и имидж Тбилиси. Ведь Европейский Союз рассматривает Грузию и Азербайджан как важные транспортные узлы, которые обеспечат в будущем энергобезопасность всего Европейского континента. Безусловно, автором концепции оси Тбилиси - Баку является сам президент И.Алиев, по инициативе и при личном участии которого реализовались крупнейшие геоэкономические и транспортные проекты. Геоэкономические и коммуникационные артерии стали основой для становления региональной системы безопасности с участием Азербайджана и Грузии. Именно Ильхам Алиев и стал инициатором создания геополитического треугольника: Азербайджан - Грузия - Турция. В последние годы важным дополнением к сложившейся геополитической оси стала доминирующая роль в региональных процессах ближайшего союзника Азербайджана – Турции, приложившей немало усилий для экономической интеграции экономик и скрепления военно-политических уз. Здравомыслящие круги грузинского истеблишмента давно уже осознали правильность выбранного правящей партией «Грузинская мечта – демократическая Грузия», ее основателем Бидзиной Иванишвили и премьером страны Георгием Гахарии курса в отношении Баку – теснейшее сотрудничество и крепкий союз во благо всего региона. Политико-экономическая ось Баку - Тбилиси – одна из успешных и совершенных моделей добрососедства и может служить примером для других стран региона.

И отдельный фактор укрепления добрососедства – положение азербайджанской диаспоры в Грузии, за чем Баку всегда достаточно внимательно следит. И то, что эта диаспора принимает все более активное участие в жизни Грузии, в том числе – и занимая там выборные должности, чего, кстати, не было при Михаиле Саакашвили, - является еще одним доказательством того, что наши страны становятся все ближе. Впервые в истории, именно в период правления «Грузинской мечты», этнический азербайджанец – Заур Даргаллы возглавил исполнительную власть Марнеульского района. Закономерную интеграцию азербайджанской общины в мультикультуральное грузинское сообщество неоднократно обсуждал президент И.Алиев в личных переговорах с лидером «Грузинской мечты» Б.Иванишвили. Развитие регионов Грузии, в которых компактно проживают этнические азербайджанцы, представляет для официального Баку первостепенную значимость. Правительство Азербайджана весьма скрупулезно относится к проблемам азербайджанцев в Грузии, и уровень их вовлеченности в процесс демократического самоуправления грузинских регионов – важнейший показатель соблюдения социальных и культурных прав азербайджанцев. В отличие от подогреваемых правительством и спецслужбами Армении сепаратистских настроений в крае Самцхе-Джавахети, этнические азербайджанцы верой и правдой боролись за единую, неделимую, суверенную Грузию. Хотя в период правления экс-президента Михаила Саакашвили азербайджанцы не допускались к органам самоуправления и исполнительной власти. А наряду с этим во время правления Саакашвили этнические армяне, лоббирующие интересы Армении в урон сотрудничеству с Азербайджаном, выдвигались на влиятельные и значимые посты в грузинской власти. Будучи неразрывно связанными со своей исторической родиной, азербайджанцы никогда не претендовали на отделение от Грузии: ни в период первой республики, ни во время советизации, ни после восстановления политического суверенитета и пересмотра госграниц. Другое дело – грузинские армяне. Перелистывая страницы истории, стоит ли напоминать о настойчивых и непрерывных притязаниях Армении на исторически грузинский Лорийский район?! В результате ожесточенной грузино-армянской войны дашнакское араратское правительство потерпело сокрушительное поражение на полях сражения. И Лори остался в составе Грузии. Но воспользовавшись исторической ситуацией, выступив в роли, провоцирующей меньшевистскую Грузию на войну с советской Арменией, а значит и с большевистской Россией, армянские сепаратисты вновь подняли вопрос передачи Армении Лори и Ахалкалаки.

7 июля на том самом историческом заседании Кавбюро с участием Сталина Армении удалось вырвать Лори. Тремя днями ранее то же Кавбюро постановило оставить Карабах в составе Азербайджана, на чем настаивал даже сам Микоян в своих письмах Ленину, заверяя вождя, что карабахское крестьянство никак не связано с Эриванью и должно находиться под юрисдикцией Баку. Нельзя забывать об уроках истории, которая к тому же имеет коварное свойство неизменно повторяться. Ведь и в начале прошлого века Армения не оставляла попыток столкнуть Грузию с Азербайджаном. Однако и тогда и сейчас политическое благоразумие и многовековое братство двух народов взяли верх. Армения и сегодня не оставляет попыток вбить клин в наши отношения, однако политическая прозорливость и дальновидность, мудрость правительств двух стран разряжают атмосферу на Южном Кавказе, нейтрализуя попытки некоторых политиканствующих особ из других стран сделать ее токсичной.