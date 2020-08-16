Российский госдолг признали никому не нужным

Министерство финансов России отказалось от проведения очередного этапа размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), который должен был состояться в среду, 19 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Причиной такого решения названа возросшая волатильность и необходимость стабилизации рыночной ситуации. Предыдущий аукцион по размещению ОФЗ, прошедший на прошлой неделе, был признан несостоявшимся.

Тогда в ведомстве указали, что российский госдолг по установленным уровням цен оказался никому не нужен — на него не было подано ни одной заявки. Такая ситуация может привести к провалу плана по займам.