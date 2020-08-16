Судан ищет мира с Израилем

Cудан ожидает заключения соглашения с Израилем, основанного на уважении взаимных интересов. Об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил во вторник официальный представитель суданского министерства иностранных дел Хейдар Бадави Садек.

По его словам, Хартум "ожидает заключения мирного договора с Израилем, в основу которого должны быть положены паритет и уважение взаимных интересов". Садек добавил, что подобное соглашение "не должно наносить ущерб традиционным ценностям" двух государств.

"Мы не отрицаем наличие контактов между Суданом и Израилем, - отметил Садек, - и нет причин для продолжения вражды между нашими странами".