МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Министерство внутренних дел Белоруссии не будет присоединяться к протестующим и осуждать действующую власть. Заявление опубликовано на официальном Telegram-канале пресс-службы ведомства.

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!» — пообещали в МВД.

Также в заявлении говорится, что сотрудники МВД не осуждают ушедших коллег, однако «сами не будут снимать погоны», чтобы было кому защитить белорусов. Правоохранители подчеркнули, что они не «режим», а часть общества.