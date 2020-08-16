Более заразный штамм коронавируса оказался менее смертельным

Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, распространенный в Европе, США и некоторых частях Азии, оказался более заразным, но менее смертельным. Об этом агентству Reuters сообщил президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья.

По его словам, распространение штамма D614G совпало с падением показателей смертности от коронавируса в мире.

Специалист добавил, что, как правило, большинство вирусов становятся менее опасными по мере мутации. «В интересах вируса заразить как можно больше людей, а не убивать их, потому что вирус зависит от хозяина как источника пищи и убежища», — сказал Тамбья.