Мятежные военные заявили об аресте президента Мали

Лидеры мятежных военных в Мали утверждают, что арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе, передает агентство Франс Пресс.

Ранее местные и западные СМИ сообщили о мятеже на базе вооруженных сил близ малийской столицы Бамако. Источники рассказали РИА Новости, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.

"Мы можем вам сказать, что президент и премьер-министр находятся под нашим контролем. Мы их арестовали у него в резиденции президента. Президент и премьер сейчас в бронетранспортере, который везет их в Кати", - заявил агентству представитель мятежников.

В районе Кати находится военная база, где в понедельник утром начался мятеж.