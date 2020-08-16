Спустя 15 лет после убийства ливанского премьер-министра Рафика Харири специальный трибунал ООН по Ливану признал виновным в этом преступлении только одного из четырех обвиняемых. Доказательства причастности остальных трех ливанцев не являются абсолютно убедительными, объявили судьи в Лейдсендаме под Гаагой, передает DW.

Суд счел доказанным, что гражданин Ливана Салим Джамиль Айаш виновен, в частности, в убийстве. Решение о его наказании будет принято позднее. Все четверо обвиняемых являются членами «Хезболлах».

Однако судьи не увидели прямых доказательств того, что к покушению причастно руководство этой организации или Сирии. В ходе процесса были представлены практически исключительно косвенные доказательства, объявил суд.

Четырем членам «Хезболлах» было заочно предъявлено обвинение в участии в нападении на Харири, исповедовавшего ислам суннитского толка, при котором в феврале 2005 года в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на бейрутской набережной погибли 23 человека и более 100 получили ранения.

Спецтрибунал по Ливану был создан для расследования убийства Харири в 2009 году, обвинение было предъявлено в 2011 году.