Санкции против Huawei ужесточили

Администрация президента США Дональда Трампа объявила об ужесточении санкций против Huawei. Власти расширили количество ограничений и добавили в санкционный список новые филиалы китайской компании, сообщает CNBC.

В заявлении госсекретаря США Майка Помпео говорится, что в санкционный список добавлены еще 38 филиалов корпорации из Китая по всему миру. Таким образом, число попавших под санкции связанных с Huawei организаций достигло 152 единиц. «Администрация Трампа рассматривает Huawei такой, какая она есть — это орган государственной слежки Коммунистической партии Китая (КПК), и мы приняли соответствующие меры», — подчеркнул чиновник.

Помпео отметил, что США не потерпит попыток китайской корпорации подорвать конфиденциальность граждан, интеллектуальную собственность бизнеса, целостность сетей пятого поколения по всему миру. Новые ограничения подразумевают получение лицензии для компании, действующей как покупатель, промежуточный или конечный покупатель.