«Карабах» обратился в УЕФА из-за плохого газона на Республиканском стадионе

«Одержали важную победу, - говорит Гурбан Гурбанов. - Приятно победить в первой официальной игре за пять месяцев. Жаль, что сегодня болельщиков не было. Мы почувствовали, что значит играть без болельщиков. Впереди нас ждет матч чемпионата страны, потом второй матч в Лиге чемпионов.

Максим Медведев? Он получил повреждение, но завтра врачи точно скажут. Не думаю, что у него что-то серьезное. Была сильная боль, поэтому заменили Максима. Надеюсь, что все обойдется.

Сегодня мы не могли ждать от команды скоростной игры. Игроки далеки от лучшей формы, но смогли в нужный момент прибавить. Были и скоростные атаки, хотя сегодня больше надо было дорожить мячом, аккуратно обращаться с ним.

Я понимаю, что после такого перерыва хорошей формы у футболистов ждать не стоит. Тем не менее игроки сегодня постарались. И атаки получались, и стандарты.

Следующий соперник? Кто бы ни был, важно не повторять сегодняшних ошибок. Подождем до завтра, посмотрим, кто нам достанется.

Да, у нас сегодня были ошибки. Ошибки бывают заметны в играх с любым соперником. Такое бывает, когда команда далека от лучшей формы. Надеюсь, от игры к игре недостатков в нашей игре будет меньше.

Трансферы? Очень непросто приглашать игроков в период пандемии. Потому что европейские чемпионаты заканчиваются и стартуют в разные сроки, сложно понять, кто в какой форме. Но я согласен, что нам нужно пополнение.

Вратарская позиция? Шахруддин Магомедалиев много лет в команде, и сегодня я выбрал его. Но я не ставлю его выше Эмиля Балаева. Да, мы ищем зарубежного вратаря.

Качество газона на Республиканском стадионе? Мы даже предупредили УЕФА о проблеме с газоном. Возможно, вторую игру проведем на «Азерсун Арене», если нам позволят. Может, через 10-15 дней газон на стадионе имени Тофика Бахрамова будет лучше».