«Карабах» обратился в УЕФА из-за плохого газона на Республиканском стадионе
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над северомакедонским «Силексом» (4:0) в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Одержали важную победу, - говорит Гурбан Гурбанов. - Приятно победить в первой официальной игре за пять месяцев. Жаль, что сегодня болельщиков не было. Мы почувствовали, что значит играть без болельщиков. Впереди нас ждет матч чемпионата страны, потом второй матч в Лиге чемпионов.
Максим Медведев? Он получил повреждение, но завтра врачи точно скажут. Не думаю, что у него что-то серьезное. Была сильная боль, поэтому заменили Максима. Надеюсь, что все обойдется.
Сегодня мы не могли ждать от команды скоростной игры. Игроки далеки от лучшей формы, но смогли в нужный момент прибавить. Были и скоростные атаки, хотя сегодня больше надо было дорожить мячом, аккуратно обращаться с ним.
Я понимаю, что после такого перерыва хорошей формы у футболистов ждать не стоит. Тем не менее игроки сегодня постарались. И атаки получались, и стандарты.
Следующий соперник? Кто бы ни был, важно не повторять сегодняшних ошибок. Подождем до завтра, посмотрим, кто нам достанется.
Да, у нас сегодня были ошибки. Ошибки бывают заметны в играх с любым соперником. Такое бывает, когда команда далека от лучшей формы. Надеюсь, от игры к игре недостатков в нашей игре будет меньше.
Трансферы? Очень непросто приглашать игроков в период пандемии. Потому что европейские чемпионаты заканчиваются и стартуют в разные сроки, сложно понять, кто в какой форме. Но я согласен, что нам нужно пополнение.
Вратарская позиция? Шахруддин Магомедалиев много лет в команде, и сегодня я выбрал его. Но я не ставлю его выше Эмиля Балаева. Да, мы ищем зарубежного вратаря.
Качество газона на Республиканском стадионе? Мы даже предупредили УЕФА о проблеме с газоном. Возможно, вторую игру проведем на «Азерсун Арене», если нам позволят. Может, через 10-15 дней газон на стадионе имени Тофика Бахрамова будет лучше».
В свою очередь, наставник «Силекса» Горан Симов заявил, что недоволен судейством матча, но признал, что «Карабах» значительно сильнее.
«Сегодня была хорошая игра, - говорит македонский специалист. – «Карабах» - очень-очень хорошая команда. Не думаю, что мы сегодня сыграли плохо. Старались играть умно, была пара шансов забить, но не использовали. «Карабах», если оставить ему чуть-чуть пространства, легко его использует.
Счет слишком большой, на мой взгляд. Это меня огорчает. И еще я недоволен судейством. Перед вторым голом судья назначил штрафной в пользу «Карабаха», хотя там не было нарушения. Этот эпизод был перед моими глазами. Помимо этого, наш вратарь сказал, что на него было нападение во время эпизода со вторым голом.
Мы старались сыграть как можно лучше. Были моменты, когда мы препятствовали сопернику. Но это все что нам удалось. «Карабах» - большая команда, но сегодня она была чуть слабее, чем я представлял. Играли медленнее, чем пять-шесть месяцев тому назад. Я смотрел предыдущие игры. Желаю «Карабаху» пробиться в групповой этап Лиги чемпионов».