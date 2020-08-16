Перенос производства из Китая оценили в триллион долларов

По подсчетам аналитиков Bank of America, американским и европейским компаниям в ближайшие пять лет может понадобиться в общей сложности около $1 трлн на перенос своего производства из Китая.

Процесс по переносу части производства из Китая начался еще несколько лет назад, получив название «инсорсинг» — в противовес аутсорсингу. Однако после пандемии коронавируса этот процесс может существенно ускориться, полагают аналитики BofA, которых цитирует CNBC.

По их мнению, несмотря на огромные издержки, в долгосрочном периоде они могут окупиться — помимо пандемии, оказавшей негативное воздействие на логистические цепочки по всему миру, факторами в пользу переноса производства из Китая могут быть ужесточившиеся торговые споры с США, усилившаяся обеспокоенность в связи с национальной безопасностью — например, ситуация вокруг развития сетей 5G и компании Huawei, а также рост автоматизации и роботизации производства.

«Хотя COVID-19 сработал как катализатор, глубинные причины тенденции находятся в усилении так называемого акционерного капитализма, который заключается в том, что к переносу производства на домашние рынки одобрительно относятся многие стороны — и акционеры компаний, и потребители, и работодатели, и государство»,— считает руководитель подразделения BofA по глобальным исследованиям Кендас Браунинг.