Трамп перепутал Белоруссию с террористами

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не расслышал вопрос о Белоруссии, и переспросил о террористах.

"Поддерживаю ли я протестующих и террористов?" — уточнил американский лидер после вопроса о его отношении к событиям в Белоруссии и возможном послании для России.

Когда же американскому президенту объяснили, о чем именно идет речь, он отделался дежурной репликой о важности демократии.

"Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией", — отметил Трамп.

После этого он назвал акции белорусской оппозиции мирными маршами и использовал это для обсуждения внутренней повестки – ситуации в Портленде.