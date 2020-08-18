Израиль снова обстреляли

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник вечером одну ракету по территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После срабатывания воздушной тревоги несколько минут назад был засечен запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении.

Ранее военные проинформировали об активации сирен ПВО в городе Ашкелон на юге Израиля и поселении Зиким близ границы с палестинским анклавом. По данным газеты The Times of Israel, ракета разорвалась в незаселенной местности, о пострадавших сообщений не поступало.