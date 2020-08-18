В Болгарии не стихают протесты

Участники антиправительственных протестов в Болгарии забросали помидорами и куриными яйцами здание МВД страны в Софии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Акция началась вечером в районе, где находятся здания администрации президента, правительства и Народного собрания. Несколько сотен человек прошлись по центральным улицам столицы, а затем двинулись к зданию МВД и закидали его продуктами. Полиция не вмешивалась в происходящее.

Отмечается, что акции протеста продолжаются уже 41-й день. При этом утром во вторник демонстранты на пару часов блокировали здание Центральной избирательной комиссии Болгарии.