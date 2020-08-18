Евросоюз осудил военный переворот в Мали. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля

"Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Мали. Военный переворот никогда не является решением кризиса, каким бы глубоким он ни был. ЕС выражают полную поддержку Экономическому сообществу стран Западной Африки в его усилиях по поиску выхода из кризиса", - указал он.

Евросоюз отвергает любые попытки антиконституционной смены власти, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Евросоюз осуждает попытку государственного переворота, продолжающегося в Мали, и отвергает любые попытки антиконституционной смены власти. Это ни при каких обстоятельствах не может стать ответом на глубокий социально-политический кризис, который существует в Мали на протяжении последних лет", - указал Боррель.