В Совбезе ООН обсудили ситуацию в Белоруссии

Совет безопасности ООН по инициативе США и Эстонии рассмотрел вопрос о ситуации в Белоруссии и ее воздействии на мир и безопасность в Европе, сообщила пресс-служба эстонского МИД.

Эстония инициировала обсуждение ситуации в Белоруссии как непостоянный член Совета безопасности ООН. Представлявший Эстонию министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в своем выступлении выразил глубокую обеспокоенность чрезмерным применением силы белорусскими властями во время протестов, отмечает пресс-служба МИД.

"Совет безопасности обязан предотвращать насильственные конфликты. Поэтому наш долг - заранее предупреждать и повышать уровень информированности. Мы видели, что происходит в разных странах мира, когда несвободные и нечестные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей", - приводит слова Рейнсалу пресс-служба.