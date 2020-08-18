Специальный трибунал по Ливану вынес вердикт по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири и еще двадцать одного человека в результате покушения 14 февраля 2005 года. Из трех человек, которых судили заочно, один был признан виновным, двое оправданы.

Селим Айяш, активный руководящий член шиитской организации «Хизболла», объявлен виновным по всем пунктам обвинения: совершение теракта, заговор с целью совершения теракта, преднамеренное убийство и попытки преднамеренного убийства. В сентябре минувшего года он был уже признан виновным в трех терактах в 2004 и 2005 годах. Доказательства в отношении двух других членов «Хизболлы» были признаны недостаточными. По делу проходил также Мустафа Бадреддин, глава контрразведки «Хизболлы», который связывался в день покушения с Селимом Айяшем, руководителем группы, осуществившей взрыв, по телефону, но он погиб в Сирии в мае 2016 года.

О том, насколько непросто проходило расследование, свидетельствует тот факт, что в 2008 году в результате другого покушения и тоже от разорвавшейся бомбы погибло два сотрудника ливанской военной разведки, занимавшиеся изучением обстоятельств гибели премьер-министра Харири. Мало кто сомневался, что «Хизболла», чьи позиции в Ливане очень сильны, будет препятствовать установлению истины. Поэтому в 2009 году в Нидерландах начал работу созданный во исполнение резолюции ООН Специальный трибунал по Ливану для установления лиц, причастных к убийству Харири. В его состав вошли и ливанские судьи.

С 2014 года по 2018 год были заслушаны показания 297 человек, рассмотрены технические улики. Практически ни у кого не было сомнений, что за покушением на руководителя Ливана, опиравшегося на поддержку Саудовской Аравии и Запада и выступавшего за ослабление влияния Сирии в своей стране, стояли сирийские спецслужбы и «Хизболла». Еще в конце мая 2009 года представитель Комиссии ООН по расследованию обстоятельств гибели Харири заявил, что к этому убийству причастны офицеры отдела спецопераций «Хизболлы».