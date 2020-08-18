Суд обвинил «Хизболлу», но и оправдал ее наше послесловие
Специальный трибунал по Ливану вынес вердикт по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири и еще двадцать одного человека в результате покушения 14 февраля 2005 года. Из трех человек, которых судили заочно, один был признан виновным, двое оправданы.
Селим Айяш, активный руководящий член шиитской организации «Хизболла», объявлен виновным по всем пунктам обвинения: совершение теракта, заговор с целью совершения теракта, преднамеренное убийство и попытки преднамеренного убийства. В сентябре минувшего года он был уже признан виновным в трех терактах в 2004 и 2005 годах. Доказательства в отношении двух других членов «Хизболлы» были признаны недостаточными. По делу проходил также Мустафа Бадреддин, глава контрразведки «Хизболлы», который связывался в день покушения с Селимом Айяшем, руководителем группы, осуществившей взрыв, по телефону, но он погиб в Сирии в мае 2016 года.
О том, насколько непросто проходило расследование, свидетельствует тот факт, что в 2008 году в результате другого покушения и тоже от разорвавшейся бомбы погибло два сотрудника ливанской военной разведки, занимавшиеся изучением обстоятельств гибели премьер-министра Харири. Мало кто сомневался, что «Хизболла», чьи позиции в Ливане очень сильны, будет препятствовать установлению истины. Поэтому в 2009 году в Нидерландах начал работу созданный во исполнение резолюции ООН Специальный трибунал по Ливану для установления лиц, причастных к убийству Харири. В его состав вошли и ливанские судьи.
С 2014 года по 2018 год были заслушаны показания 297 человек, рассмотрены технические улики. Практически ни у кого не было сомнений, что за покушением на руководителя Ливана, опиравшегося на поддержку Саудовской Аравии и Запада и выступавшего за ослабление влияния Сирии в своей стране, стояли сирийские спецслужбы и «Хизболла». Еще в конце мая 2009 года представитель Комиссии ООН по расследованию обстоятельств гибели Харири заявил, что к этому убийству причастны офицеры отдела спецопераций «Хизболлы».
После оглашения приговора сын убитого, тоже бывший премьер-министр, Саад Харири сказал, что «мы все знали правду, которая прозвучала сегодня, вердикт означает послание убийцам, что эра политических преступлений позади».
Но неудовольствия по поводу приговора больше, чем удовлетворения. Несмотря на то, что суд состоялся, он не выявил прямой связи покушения с Сирией и непосредственно с руководством «Хизболлы». Выглядит так, будто все замышлялось и было исполнено группкой недовольных ливанцев. Кстати, в 2009 году по делу о покушении на Харири были задержаны четыре ливанских генерала, но их тоже отпустили за неимением твердых доказательств.
Изначально приговор должны были объявить в начале августа, но его отложили после чудовищного взрыва в Бейруте, разрушившего значительную часть столицы Ливана. По поводу расследования этой трагедии в стране тоже звучат призывы к международному расследованию, поскольку «Хизболла» не позволит провести честное дознание самим ливанцам. Все пятнадцать лет после убийства шиитская группировка остается влиятельной силой в Ливане, и с этим ничего в ближайшей перспективе не произойдет.