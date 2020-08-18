Эксперты Европейской комиссии, исследующие как пандемия коронавируса влияет на рынок продовольствия, обратили внимание, что покупатели в этот период охотнее стали покупать овощи и фрукты в упаковке. Это касается не только яблок и груш, а вообще продуктов во всем фруктово-овощном секторе.

Побочный эффект пандемии в Европе — жители стран Евросоюза стали покупать больше «здоровых» продовольственных товаров, и стали больше доверять местным производителям.

В профессиональном отраслевом Фруктовом союзе подчеркнули, что создание так называемых «военных запасов» и покупка товаров с долгим сроком хранения в первые месяцы распространения Covid-19, позднее столкнулись с противоположной тенденцией — увеличением покупок экологичной и местной продукции.

При этом эксперты подчеркнули необходимость наблюдений за обоими трендами, с точки зрения ограничения использования пластиковой упаковки в продажах сельскохозяйственной продукции, принятого во всем Евросоюзе.

За время пандемии выросли продажи, вверх пошли и цены. Только в Германии оборот в секторе свежей продукции поднялся до 6,8 миллиона евро в марте, что составило рост в 15 процентов. Из них 10 процентов объясняется ростом продаж, а 5 процентов — результатом повышения цен. Вырос спрос на экологически чистую продукцию.

Эксперты указывают на выгодные перспективы для рынка фруктов и овощей, которые связаны с тем, что покупатели стараются вести здоровый образ жизни. Однако это уравновешено уменьшением их доверия к рынку перед лицом растущих опасений за свои будущие доходы.

Наступил рост продаж в розничной сети, который составил 25 процентов, однако он только частично компенсировал производителям спад продаж в секторе HORECA (отели, рестораны, общепит), который был полностью закрыт в первые месяцы пандемии. Одновременно производители подсчитали, что в течение 2 месяцев, они понесли около 1 миллиарда евро дополнительных расходов, связанных с доставкой продукции и затратами на логистику в новых условиях пандемии. Так оценивает происходящее издание Fakt24.pl.

Европейская комиссия, представляя рыночную ситуацию среди 4 крупнейших производителей овощей и фруктов в ЕС — Италии, Польши, Франции и Германии, обратила внимание на одну из главных угроз для дальнейшего производства этой продукции: нехватки сезонных рабочих. Только в случае Италии и Польши их требуется минимум 200 тысяч, чтобы не произошло падения производства. Одновременно эксперты подчеркивают сильный рост спроса и высокие цены на яблоки и груши, как розничные, так и оптовые.

На отдельных рынках пандемия Covid-19 помогла полностью ликвидировать запасы фруктов с прошлого года при удержании уровня хороших цен.

По мнению Еврокомиссии, сектор фруктов и овощей должен удержаться в достаточно хорошей кондиции, по сравнению с другими отраслями, как например, туризм или авиаперевозки.