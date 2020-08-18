Нет худа без добра: пандемия помогла Евросоюзу наш обзор
Побочный эффект пандемии в Европе — жители стран Евросоюза стали покупать больше «здоровых» продовольственных товаров, и стали больше доверять местным производителям.
Эксперты Европейской комиссии, исследующие как пандемия коронавируса влияет на рынок продовольствия, обратили внимание, что покупатели в этот период охотнее стали покупать овощи и фрукты в упаковке. Это касается не только яблок и груш, а вообще продуктов во всем фруктово-овощном секторе.
В профессиональном отраслевом Фруктовом союзе подчеркнули, что создание так называемых «военных запасов» и покупка товаров с долгим сроком хранения в первые месяцы распространения Covid-19, позднее столкнулись с противоположной тенденцией — увеличением покупок экологичной и местной продукции.
При этом эксперты подчеркнули необходимость наблюдений за обоими трендами, с точки зрения ограничения использования пластиковой упаковки в продажах сельскохозяйственной продукции, принятого во всем Евросоюзе.
За время пандемии выросли продажи, вверх пошли и цены. Только в Германии оборот в секторе свежей продукции поднялся до 6,8 миллиона евро в марте, что составило рост в 15 процентов. Из них 10 процентов объясняется ростом продаж, а 5 процентов — результатом повышения цен. Вырос спрос на экологически чистую продукцию.
Эксперты указывают на выгодные перспективы для рынка фруктов и овощей, которые связаны с тем, что покупатели стараются вести здоровый образ жизни. Однако это уравновешено уменьшением их доверия к рынку перед лицом растущих опасений за свои будущие доходы.
Наступил рост продаж в розничной сети, который составил 25 процентов, однако он только частично компенсировал производителям спад продаж в секторе HORECA (отели, рестораны, общепит), который был полностью закрыт в первые месяцы пандемии. Одновременно производители подсчитали, что в течение 2 месяцев, они понесли около 1 миллиарда евро дополнительных расходов, связанных с доставкой продукции и затратами на логистику в новых условиях пандемии. Так оценивает происходящее издание Fakt24.pl.
Европейская комиссия, представляя рыночную ситуацию среди 4 крупнейших производителей овощей и фруктов в ЕС — Италии, Польши, Франции и Германии, обратила внимание на одну из главных угроз для дальнейшего производства этой продукции: нехватки сезонных рабочих. Только в случае Италии и Польши их требуется минимум 200 тысяч, чтобы не произошло падения производства. Одновременно эксперты подчеркивают сильный рост спроса и высокие цены на яблоки и груши, как розничные, так и оптовые.
На отдельных рынках пандемия Covid-19 помогла полностью ликвидировать запасы фруктов с прошлого года при удержании уровня хороших цен.
По мнению Еврокомиссии, сектор фруктов и овощей должен удержаться в достаточно хорошей кондиции, по сравнению с другими отраслями, как например, туризм или авиаперевозки.
Этот прогноз вытекает, главным образом, с очень хорошего начала года, когда произошел рост покупок продовольствия, благодаря накоплению покупателями запасов во время пандемии. По данным Еврокомиссии, на пике этой тенденции в апреле цены производителей выросли на 33 процента в сравнении с данными за последние 5 лет.
Высокие цены продиктованы уменьшением объема продукции — ее оценивают в 10,8 миллиона тонн, что на 10 процентов ниже среднего. Так же это объясняют высоким внутренним спросом, также вызванным изменениями в ассортименте покупок, сопутствовавшими коронакризису.
Как подчеркивает Фруктовый союз, пандемия имела влияние на поставки на экспортные рынки. С точки зрения торговых влияний, прогнозируемый экспорт свежих яблок может упасть на 34 процента по сравнению с со средним объемом. Именно в этом сегменте сильно влияние наличия свободных рабочих рук — то есть, гастарбайтеров. К тому же, все еще есть трудности логистики и попадания товара на внешние рынки, например, на огромный индийский. Эксперты высказывают опасения, что меньший экспорт из стран-членов ЕС в этом сезоне может привести к риску утраты ниш на зарубежных рынках в будущем.
Но Еврокомиссия не является источником точных прогнозов. Хотя первоначально виды на предстоящий сезон был оптимистичный. Тогда ее специалисты предполагали, что погодные условия в целом были довольно хорошими во всем Евросоюзе, и можно было предвидеть, что урожаи будут на среднем уровне, как в случае яблок, так и груш.
Позднее, однако, во многих странах-членах ЕС были отмечены поздние заморозки — в Венгрии, Австрии, Польше, Италии. Волна заморозков прокатилась и за пределами Европы, например, в Китае. А польских крестьян и садоводов задела засуха.
Серьезную нехватку воды ощутили в Венгрии, где по прогнозам, урожай яблок и груш в этом сезоне может стать самым большим за последние 20 лет. Во Франции плодородная почва суха, как никогда за последние 5 лет.
Причиной растущих цен является и подтопление угодий, к которым привели интенсивные дожди, начавшиеся после засухи. Залиты поля и сады приводят к гниению фруктов и овощей.
Так называемая почвенная засуха связана с недостаточной влажностью земли. В случае Китая, производство яблок может драматично рухнуть из-за мороза, который серьезно уничтожил миллионы тонн плодов, и привел к к потерям, спровоцировав рост цен.
Производство яблок, которые попадают на рынки Европы с южного полушария тоже будет меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с падением производства, в частности, в Чили. Там замечена полная замена недавних яблоневых садов на вишневые, которые позволяют садоводам устанавливать более высокие цены.
В Соединенных Штатах, в свою очередь, в нынешнем сезоне производство может оказаться на уровне 5 миллионов тонн.
Таким образом, общемировые тенденции пока свидетельствуют о том, что пандемия для кого-то оказалась выгодным периодом времени года, позволив не просто выжить в непростых условиях, но и заработать на кризисе.