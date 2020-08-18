Минтруда открыло новый реабилитационный центр в Шеки фото
После капитального ремонта и реконструкции сдан в эксплуатацию Реабилитационный центр в Шеки. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
В открытии Центра приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли, начальник Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве Джавид Абдул-Гадиров, глава ИВ Шекинского района Эльхан Усубов, сотрудники центра и лица с ограниченными возможностями.
Отметив шаги, предпринимаемые в Азербайджане по усилению социальной защиты лиц с ограниченными возможностями Вюсал Насирли подчеркнул, что по поручению президента Ильхама Алиева ведется последовательная работа по расширению и модернизации реабилитационной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями.
Было отмечено, что в конце 2019 года после капитального ремонта и реконструкции были сданы в эксплуатацию Региональные центры реабилитации в Евлахе и Нафталане, Лечебный пансионат для лиц с ограниченными возможностями в Мардакане.
Замминистра добавил, что работа в этом направлении проводится и в 2020 году. Так 11 августа после капитального ремонта и реконструкции был сдан в эксплуатацию Реабилитационный центр в Лянкяране, а сегодня в Шеки. В этом году после капитального ремонта и реконструкции предусмотрена сдача в эксплуатацию региональных реабилитационных центров в Сумгаите, Хачмазе, Шеки и Ширване, пансионата в поселке Шаган. Одновременно планируется расширить сеть реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями в регионах страны. С этой целью в этом году планируется открытие детских реабилитационных центров в Шамкирском и Габалинском районах.
В целом, в результате открытия в этом году восьми новых реабилитационных центров число лиц, которым ежегодно предоставляются реабилитационные услуги, удвоится и составит 28 тысяч.
Глава ИВ Шекинского района Эльхан Усубов отметил, что открытие новых реабилитационных центров является еще одним наглядным примером особой заботы, которую оказывает президент Ильхам Алиев чувствительным группам населения. Он проинформировал о работах, проводимых в социальной сфере в Шекинском районе.
Центр оснащен современным оборудованием для реабилитации, аппаратами для лимфодренажа, озонотерапии, магнитотерапии, гидротерапии и т.д. Здесь ежегодно будут оказываться услуги 800 инвалидам из Шеки и близлежащих районов.