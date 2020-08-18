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После капитального ремонта и реконструкции сдан в эксплуатацию Реабилитационный центр в Шеки. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения. В открытии Центра приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли, начальник Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве Джавид Абдул-Гадиров, глава ИВ Шекинского района Эльхан Усубов, сотрудники центра и лица с ограниченными возможностями.

Отметив шаги, предпринимаемые в Азербайджане по усилению социальной защиты лиц с ограниченными возможностями Вюсал Насирли подчеркнул, что по поручению президента Ильхама Алиева ведется последовательная работа по расширению и модернизации реабилитационной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. Было отмечено, что в конце 2019 года после капитального ремонта и реконструкции были сданы в эксплуатацию Региональные центры реабилитации в Евлахе и Нафталане, Лечебный пансионат для лиц с ограниченными возможностями в Мардакане. Замминистра добавил, что работа в этом направлении проводится и в 2020 году. Так 11 августа после капитального ремонта и реконструкции был сдан в эксплуатацию Реабилитационный центр в Лянкяране, а сегодня в Шеки. В этом году после капитального ремонта и реконструкции предусмотрена сдача в эксплуатацию региональных реабилитационных центров в Сумгаите, Хачмазе, Шеки и Ширване, пансионата в поселке Шаган. Одновременно планируется расширить сеть реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями в регионах страны. С этой целью в этом году планируется открытие детских реабилитационных центров в Шамкирском и Габалинском районах.