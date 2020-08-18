«Карабах» обошел «Фенербахче», а Азербайджан опередил три страны

После вчерашней победы « Карабах а» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов над северомакедонским «Силексом» (4:0) Азербайджан поднялся сразу на три ступени в таблице коэффициентов УЕФА.

Успех в матче с «Силексом» принес нашей стране 1,5 очка. Дело в том, что в нынешнем сезоне, когда квалификационные раунды состоят из одного матча, победа оценивается не в 1 очко, как это бывает обычно, а в 1,5. В случае же поражения команда не остается с нулем, а получает 0,5 очка. Здесь учитывается не только основное время, но и дополнительное. Ничья по итогам экстра-тайма принесет соперникам по 1 очку.

Таким образом, «Карабах» уже заработал 1,5 очка. Делим эту цифру на 4 (общее количество клубов от Азербайджана в сезоне 2020/21) и получаем 0,375 балла. Таков показатель нашей страны в нынешнем сезоне.

А по сумме пяти сезонов у Азербайджана 14,750 балла. Благодаря победе «Карабаха» нам удалось по дополнительным показателям оставить позади Казахстан (14,750), а также опередить Норвегию (14,500) и Румынию (14,450) и подняться с 27-го места на 24-е. Впрочем, норвежцы и румыны свои первые матчи в Лиге чемпионов проведут сегодня и имеют возможность вернуть утраченные позиции.

В нынешнем сезоне Азербайджану нужно постараться отстоять 24-е место и бросить вызов занимающей 23-е место Болгарии (16,375).

В клубном рейтинге «Карабах», обыграв «Силекс», гарантировал себе в этом сезоне как минимум 2 балла. За пять сезонов в активе «Карабаха» 20 баллов, и чемпион Азербайджана поднялся на 65-е место, опередив среди прочих команд турецкий «Фенербахче» и румынскую «Стяуа».