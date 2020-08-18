Байден официально стал кандидатом в президенты США

Как передает Associated Press, в общей сложности Джо Байден получил более 3,5 тыс. голосов делегатов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который ранее снял свою кандидатуру, набрал — около 1,1 тыс.

Демократическая партия США на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин) официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов.

«Для меня было честью соревноваться вместе с одной из самых талантливых групп кандидатов, которую когда-либо выставляла Демократическая партия,— сказал Байден.— И я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти всеобщие выборы как единая партия».

Кандидатом в вице-президенты США Байден выбрал сенатора от Калифорнии и бывшего прокурора штата Камалу Харрис. Она стала первой в истории страны темнокожей женщиной, претендующей на пост второго лица в государстве.

Кандидатом от Республиканской партии на выборах президента выступит действующий лидер США Дональд Трамп. Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

