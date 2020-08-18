Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 40 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 40 раз", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Алибейли, Агдам, Коханеби, Эсрик Джирдахан, Агбулаг Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Аджарлы, Марзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов", - отмечает Минобороны.