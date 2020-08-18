Президент Мали ушел в отставку: «Я им подчинился... не хотел, чтобы была пролита кровь»

Накануне президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр страны Бубу Сиссе были арестованы мятежными военными. Через несколько часов после своего ареста Кейта объявил об уходе в отставку и о роспуске парламента, признав в телеобращении, что выбора у него не было.

"Я хочу в этот момент поблагодарить малийский народ за его поддержку на протяжении этих долгих лет и за теплоту его чувств и сообщить о решении сложить с себя полномочия, все свои полномочия, с этого момента. И со всеми правовыми последствиями распускаются Национальная ассамблея и правительство", - сказал он в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения, передает ТАСС.

Объявивший о сложении своих полномочий глава государства упомянул в своем обращении проходящие в стране демонстрации с требованиями его отставки, которые нередко перерастали в беспорядки, приводящие к жертвам: "Сегодня некоторым в наших вооруженных силах пришлось вмешаться и потребовать прекращения этого. Был ли у меня в действительности выбор? Я им подчинился, поскольку я не хотел, чтобы была пролита кровь ради того, чтобы я удержался у власти".

Перед выступлением главы государства, который занимал свой пост с 2013 года, диктор сообщил, что он сделал заявление на военной базе в Кати. Во время выступления на лице президента находилась медицинская маска.

Мятежные военные в Мали заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа. «Начиная сегодняшнего дня, 19 августа, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21.00 до 05.00», – цитирует РИА Новости представителя мятежников Исмаэля Вага.

Кроме того, мятежники заявили о создании Национального комитета для спасения народа. По их словам, они решили взять обязательства перед народом и историей – обеспечить продолжение существования государства.

Военный мятеж в Мали начался с перестрелки на военной базе возле столицы страны Бамако во вторник утром. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта.

Мятеж уже осудили ООН, ЕС, Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал произошедшее "попыткой государственного переворота", а ЭКОВАС приостановило участие Мали в своих руководящих органах "вплоть до восстановления конституционного порядка" и закрыло все сухопутные и воздушные границы, а также прекратило все экономические, торговые и финансовые операции стран-членов с Мали. С отдельными заявлениями с осуждением мятежа выступили Германия и Франция. Париж с 2014 года проводит военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. У Франции в регионе расквартирован воинский контингент численностью 5,1 тыс. человек.